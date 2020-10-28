Сила в чесноке. Ученые назвали три причины употреблять овощ ежедневно

Специалисты подтвердили, что чеснок обладает целым списком полезных свойств.

Новые исследования ученых подтвердили, что употребление чеснока положительно сказывается на здоровье.

Так, сотрудники кафедры пищевых наук и питания человека Университета Флориды пришли к выводу, что экстракт чеснока улучшает иммунитет — любители пряности болеют в два раза реже, чем те, кто обходится без растения.

Их коллеги из Оксфордского университета доказали, что ежедневное употребление чеснока уменьшает количество липопротеинов низкой плотности — так называемого «плохого» холестерина. Эффект наиболее заметен, если съедать по три-четыре зубчика каждый день в течение двух месяцев подряд. Результат проявляется уже через одну-две недели ежедневного употребления. Исследования еще продолжаются, но ученые называют их перспективными.

Интернет пользователи уверяют, что чеснок полезен при профилактике коронавируса. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) более критична на этот счет. Сотрудники международной компании посвятили чесноку особый раздел на странице «Развенчание мифов».

«Чеснок — здоровая пища, которая может обладать некоторыми противомикробными свойствами. Тем не менее в настоящее время нет данных о том, что употребление этого продукта защищает от SARS-CoV-2», — указанно на сайте ВОЗ.

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