"Слуга народа" Зеленского провалилась на выборах

Главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва прокомментировал итоги всеукраинского голосования, сообщает ТАСС.

Главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва прокомментировал итоги всеукраинского голосования, сообщает ТАСС.

По мнению журналиста, главной неожиданностью стало тотальное поражение кандидатов от правящей партии "Слуга народа". Он отметил, что точный масштаб катастрофы будет понятен после окончательного подсчета голосов, однако уже на данный момент видно, что в крупнейших городах кандидаты от партии "Слуга народа" даже не вышли во второй тур голосования. А по партийным спискам они идут на третьих местах и ниже.

По мнению главреда, Украина вернулась к противостоянию партии войны и партии мира, которые представляют "Европейская солидарность" и "ОПЗЖ" соответственно. Журналист также подчеркнул, что партии "Слуга народа" необходимо сделать многое, чтобы снова вернуть доверие граждан страны.