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10:19   26 Октября 2020
Политика

Володин доложил Путину о переболевших коронавирусом депутатах Госдумы

Володин доложил Путину о переболевших коронавирусом депутатах Госдумы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин доложил в ходе рабочей встречи президенту России Владимиру Путину о переболевших коронавирусной инфекцией депутатах. Об этом передает интернет-представительство российского лидера.

По итогам прошедшего периода 91 депутат переболел коронавирусом, еще 38 в настоящее время находятся на больничной койке, сообщил Володин. По словам спикера Госдумы, один человек из депутатского корпуса тяжело болеет и размещен в реанимации.

Также Володин отметил, что принимаются определенные меры для сохранения работоспособности парламента. Внедряются новые формы взаимодействия там, где это возможно, добавил спикер Госдумы России.

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