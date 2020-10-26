Медиагруппа "Патриот" обсудит итоги украинских выборов

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" в прямом эфире обсудят тему итогов местных выборов на Украине.

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" в прямом эфире обсудят тему итогов местных выборов на Украине.

Выборы на Украине состоялись в это воскресенье. Параллельно граждане страны могли принять участие во всеукраинском опросе, который ранее анонсировал глава государства Владимир Зеленский. По данным ЦИК Украины, средняя явка на выборах составила 17,3%.

В прямом эфире будут затронуты вопросы о невыходе кандидатов от правящей партии "Слуга народа" во второй тур голосования, а также удалось ли оппозиционным партиям показать хороший результат.

Кроме того, спикеры обсудят, чем закончились выборы для киевского мэра Виталия Кличко, как изменится Украина после выборов. В дискуссии будут принимать участие множество специалистов из самых разных областей: социологи, политики, журналисты, общественные деятели.