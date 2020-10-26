Премьер Японии намерен поставить точку в вопросе Курильских островов

Японский премьер-министр Есихидэ Суга заявил, что собирается поставить точку в территориальном вопросе с Российской Федерацией, передают РИА Новости.

Японский премьер-министр Есихидэ Суга заявил, что собирается поставить точку в территориальном вопросе с Российской Федерацией, передают РИА Новости.

Японская сторона претендует на Курильские острова Кунашир, Хабомаи, Итуруп и Шикотан, поскольку считает их своими "северными территориями".

По словам Суги, необходимо поставить точку на проблеме Курил, не откладывая ее будущему поколению.

"Через искренний обмен мнениями на высшем уровне с Россией, нацелены на всеобъемлющее развитие японо-российских отношений, в том числе по заключению мирного договора", — подчеркнул премьер Японии.

Бывший японский премьер-министр Синдзо Абэ активно продвигал диалог с Москвой, проведя с российским президентом Владимиром Путиным 27 встреч.