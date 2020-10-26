Политолог Корнилов: Кличко надеялся победить в первом туре выборов в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский не особо рассчитывал получить что-то серьезное в Верховной раде, заявил политолог Владимир Корнилов в интервью ФАН.

Президент Украины Владимир Зеленский не особо рассчитывал получить что-то серьезное в Верховной раде, заявил политолог Владимир Корнилов в интервью ФАН.

На территории Украины прошли местные выборы, а информация экзитполов показала несколько сюрпризов. Правящая партия государства "Слуга народа", по предварительным подсчетам, набирает около 10,2% в Раду. Тем самым вперед ушла партия "УДАР" (19,7%) политика Виталия Кличко и "Европейская солидарность" (17,7%) экс-главы страны Петра Порошенко.

Националистически настроенные жители Киева были раздражены возможным выходом во второй тур мэра города кандидата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Александра Попова. Согласно данным экзитполов, Кличко набирает менее 50% голосов. А после него идет Попов, которого поддержали почти 10% киевлян.

"Что касается Кличко, то он рассчитывал победить в первом туре и чуть-чуть не дотянул. Мало у кого есть сомнения, что он будет избран во втором туре. До 50% у него не так уж и много не хватает", — заявил Корнилов.

Политолог отметил, что партия "Слуга народа" пропустила вперед "УДАР" и "Европейскую солидарность" на выборах в Раду, которые могут сформировать там большинство. А партии Зеленского остается стать оппозицией.