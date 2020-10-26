Армения и Азербайджан сообщили о нарушениях перемирия в Карабахе

Армения обвинила Азербайджан в нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из артиллерии по позициям армянской армии. Об этом заявили в Министерстве обороны Армении, передает РИА Новости.

Армения обвинила Азербайджан в нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из артиллерии по позициям армянской армии. Об этом заявили в Министерстве обороны Армении, передает РИА Новости.

Азербайджанская сторона утром в понедельник открыла огонь по позициям сил обороны Карабаха в северо-восточном направлении линии соприкосновения, заявила официальный представитель оборонного ведомства Армении Шушан Степанян.

Представители Баку также заявили, что Армения нарушила достигнутые в США новые договоренности "в первые же минуты вступления их в силу". Как отметили в оборонном ведомстве Азербайджана, армянские вооруженные силы начали атаку в Лачинском районе. Ереван заявляет об агрессии азербайджанцев в юго-восточной части Карабаха.

Американский Госдеп накануне опубликовал заявление глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна о вступлении в силу гуманитарного перемирия с утра понедельника, 26 октября.