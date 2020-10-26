Глава минской милиции назвал число задержанных во время воскресного митинга

Порядка 120 человек задержаны в ходе воскресного митинга в Минске. Об этом свидетельствует заявление главы городской милиции Ивана Кубракова, сделанное им в беседе с журналистом белорусского госагентства "БелТа".

Порядка 120 человек задержаны в ходе воскресного митинга в Минске. Об этом свидетельствует заявление главы городской милиции Ивана Кубракова, сделанное им в беседе с журналистом белорусского госагентства "БелТа".

Некоторые из участников несанкционированной акции начали проявлять агрессию, закидывая служебный транспорт МВД камнями. Также ряд радикально настроенных граждан попытался захватить Центральное РУВД.

"Были задержаны активные участники, которые нападали на Центральное РУВД, а также те, кто устроил бесчинства в спальных районах", — рассказал Кубраков.

По его словам, правоохранительные органы в ответ на провокации демонстрантов вынужденно применили спецсредства и физическую силу. В результате столкновений пострадали два сотрудника МВД.