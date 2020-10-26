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9:09   26 Октября 2020
Общество

Больше 70 процентов работодателей обращают внимание на внешность соискателя

Больше 70 процентов работодателей обращают внимание на внешность соискателя

Внешность соискателя на вакансию волнует 74 процента работодателей в России. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Работа.ру, передает агентство "Прайм".

Только 20 процентов представителей российских компаний отметили, что внешние признаки соискателя никак не могут повлиять на решение о приеме на работу. Больше 70 процентов работодателей подчеркнули, что для них важна внешность потенциального сотрудника. Однако они заявили, что навыки возможных работников гораздо важнее внешних данных.

Кроме того, шесть процентов опрошенных указали, что внешность соискателей для них является первичной, и может оказать влияние на решение о трудоустройстве.

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#работа #трудоустройство #внешность

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