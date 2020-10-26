Больше 70 процентов работодателей обращают внимание на внешность соискателя

Внешность соискателя на вакансию волнует 74 процента работодателей в России. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Работа.ру, передает агентство "Прайм".

Внешность соискателя на вакансию волнует 74 процента работодателей в России. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Работа.ру, передает агентство "Прайм".

Только 20 процентов представителей российских компаний отметили, что внешние признаки соискателя никак не могут повлиять на решение о приеме на работу. Больше 70 процентов работодателей подчеркнули, что для них важна внешность потенциального сотрудника. Однако они заявили, что навыки возможных работников гораздо важнее внешних данных.

Кроме того, шесть процентов опрошенных указали, что внешность соискателей для них является первичной, и может оказать влияние на решение о трудоустройстве.