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7:55   26 Октября 2020
Общество

Несколько человек из окружения Майкла Пенса заболели COVID-19

Несколько человек из окружения Майкла Пенса заболели COVID-19

Около пяти человек из окружения американского вице-президента Майка Пенса заразились коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию передает телекомпания CNN.

Среди заболевших COVID-19 присутствуют советник Пенса по политическим вопросам Марти Обст и руководитель аппарата вице-президента Марк Шорт. Также коронавирусную инфекцию выявили у еще трех сотрудников его офиса.

Майкл Пенс и его супруга на регулярной основе сдают тест на коронавирус. Их результаты оказываются отрицательными. Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз рассказал, что Пенс будет продолжать участвовать в предвыборных митингах, даже не взирая на то, что у Шорта обнаружен коронавирус.

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#сша #майкл пенс #коронавирус

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