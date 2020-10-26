СМИ сообщили о планах Трампа уволить ряд важных чиновников после выборов

Президент США Дональд Трамп готов уже сейчас уволить директора ФБР Кристофера Рэя и главу ЦРУ Джину Хаспел, но не может этого сделать из-за предстоящих выборов. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на несколько источников.

Президент США Дональд Трамп готов уже сейчас уволить директора ФБР Кристофера Рэя и главу ЦРУ Джину Хаспел, но не может этого сделать из-за предстоящих выборов. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на несколько источников.

Американский лидер незамедлительно заменит ряд высокопоставленных чиновников в случае переизбрания на пост главы государства. В списке числится и министр обороны Марк Эспер. По данным источников издания, Рэй, Хаспел и Эспер первые претенденты на увольнение.

Джина Хаспел, по данным ее приближенного, готова сама оставить свою должность, и исход президентских выборов на ее решении никак не отразится. Пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир назвал неуместными рассуждения на тему кадровых замен, так как Трамп не делал заявлений на этот счет.