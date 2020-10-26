СК возбудил дело о халатности при реконструкции ВПП аэропорта Домодедово

Главное следственное управление СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело о допущении халатности во время реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Домодедово, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Главное следственное управление СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело о допущении халатности во время реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Домодедово, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно данным источника, уголовное дело было возбуждено в отношении должностных лиц ФГУП "Администрация аэропорта Домодедово". Основанием для этого стали признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая причинение особо крупного хищения").

Следствие предполагает, что неустановленные должностные лица из-за недобросовестного выполнения своих служебных обязанностей, не проконтролировали в должной степени выполнение госконтрактов. Кроме того, они не обеспечили сохранность товарно-материальных ценностей, приобретенных на средства госбюджета РФ. Общая сумма ущерба составляет 107 203 300 рублей.

Уголовное дело было возбуждено на основании данных Счетной палаты РФ по факту недостачи имущества. Ее выявили во время проверки в Росавиации.