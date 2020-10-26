Трамп заявил, что появление вакцины ускорит победу США над COVID-19

Появление вакцины способно ускорить победу Соединенных Штатов над новым типом коронавируса, заявил американский президент Дональд Трамп во время встречи с избирателями в Нью-Гэмпшир, передает ТАСС.

Появление вакцины способно ускорить победу Соединенных Штатов над новым типом коронавируса, заявил американский президент Дональд Трамп во время встречи с избирателями в Нью-Гэмпшир, передает ТАСС.

Глава Белого дома отметил, что препарат, который сейчас находится на стадии разработки, будет доставлен в кратчайшие сроки. По его словам, вакцина от коронавируса способна переломить исход противостояния США и возбудителя COVID-19. При этом политик добавил, что даже без вакцины государство близко к спаду заболеваемости.

"Мы близки к тому, чтобы переломить ситуацию, но вакцина ускорит это, потому что мы хотим, чтобы обычная жизнь возобновилась", — заявил Трамп.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, с момента распространения вируса в США зафиксировано свыше 8,6 млн случаев инфицирования. Всего с диагнозом коронавирусная инфекция умерли более 225 тыс. человек.