Россиянин Бут допустил начало гражданской войны в США

Отказ обеих партий принимать результаты выборов в случае поражения может привести к гражданской войне в Соединенных Штатах Америки. Такое заявление сделал незаконно осужденный российский гражданин Виктор Бут, передает РИА Новости.

Отказ обеих партий принимать результаты выборов в случае поражения может привести к гражданской войне в Соединенных Штатах Америки. Такое заявление сделал незаконно осужденный российский гражданин Виктор Бут, передает РИА Новости.

Республиканцы и демократы, борющиеся за власть, "готовы использовать любые трюки и приемы из опыта всех цветных революций и переворотов, которые США инициировали и совершили в мире за последние 50 лет", уверен Бут. Он полагает, что 3 ноября, день выборов, может войти в историю Соединенных Штатов Америки как день начала второй гражданской войны.

"Беспокоит меня и то, что в такой ситуации постоянно увеличиваются шансы возникновения какого-то отвлекающего события, которое полностью сменит весь дискурс, например очередной войны, в этот раз — возможно, с Ираном или Китаем", — добавил Бут.

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден борются за пост главы государства. Каждый из них уверен, что победит на предстоящих выборах.