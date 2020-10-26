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4:08   26 Октября 2020
Политика

Сотрудника полиции в Нью-Йорке отстранили от работ за поддержку Трампа

Сотрудника полиции в Нью-Йорке отстранили от работ за поддержку Трампа

Полицейского в Нью-Йорке отстранили от работы, после того как в Сети появилось видео, на котором он выкрикивал лозунги в поддержку нынешнего президента США Дональда Трампа. Об этом в Twitter сообщил глава городского департамента полиции Дермот Ши.

Руководитель департамента полиции Нью-Йорка пояснил, что полицейский был отстранен временно, но без сохранения заработной платы.

"Ссотрудники правопорядка обязаны сохранять аполитичность", — пояснил Ши.

Он добавил, что только в этом случае люди будут уверены в том, что закон применим ко всем в равной степени.

На этот инцидент также отреагировал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. У себя в Twitter он написал, что городские власти не позволят продвигать сотрудникам правопорядка какую-либо политическую повестку.

"Мы не потерпим этого и незамедлительно примем меры", — подчеркнул Блазио.

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#сша #нью-йорк #полиция #трамп

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