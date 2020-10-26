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2:25   26 Октября 2020
Общество

Санкт-Петербургские власти запретили барам работать в ночное время

Санкт-Петербургские власти запретили барам работать в ночное время

Бары, рестораны и кафе в Северной столице не будут работать в ночное время до 29 ноября из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующие изменения внес губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, пишет РИА Новости.

Работа баров, ресторанов, закусочных, буфетов и столовых запрещается в период с 23:00 до 06:00 по московскому времени с 26 октября на месяц. При этом кафе, которые находятся на территории вокзалов, АЗС и аэропортов, смогут и дальше продолжать работу в ночное время.

В Северной столице остаются обязательными соблюдение социальной дистанции в общественных местах, а также ношение защитных масок и перчаток.

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