Санкт-Петербургские власти запретили барам работать в ночное время

Бары, рестораны и кафе в Северной столице не будут работать в ночное время до 29 ноября из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующие изменения внес губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, пишет РИА Новости.

Бары, рестораны и кафе в Северной столице не будут работать в ночное время до 29 ноября из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующие изменения внес губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, пишет РИА Новости.

Работа баров, ресторанов, закусочных, буфетов и столовых запрещается в период с 23:00 до 06:00 по московскому времени с 26 октября на месяц. При этом кафе, которые находятся на территории вокзалов, АЗС и аэропортов, смогут и дальше продолжать работу в ночное время.

В Северной столице остаются обязательными соблюдение социальной дистанции в общественных местах, а также ношение защитных масок и перчаток.