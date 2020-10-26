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1:57   26 Октября 2020
Общество

Париж требует от мусульман прекратить протесты против Франции

Париж требует от мусульман прекратить протесты против Франции

Мусульманские страны начали бойкотировать французские товары и призывать к массовым акциям протеста. Министерство иностранных дел в Twitter европейской страны назвало эти действия беспредметными.

Жители некоторых стран Ближнего Востока начали высказывать свое недовольство Францией и действиями ее властей после инцидента с учителем истории Самюэлем Пати. Мусульмане объявляют бойкот французским товарам, особенно агропродовольственным.

"...призывы к бойкоту беспредметны и должны быть немедленно прекращены, как и все атаки, направленные против нашей страны, используемые радикальным меньшинством", — заявили в МИД Франции.

Мусульмане агрессивно высказываются против Франции в социальных сетях и призывают выходить на демонстрации. Граждане стран Ближнего Востока также "искажают и используют в политических целях заявления президента республики" о борьбе с радикальным исламизмом.

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#франция #протесты #продукция

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