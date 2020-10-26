Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
0:50   26 Октября 2020
Общество

Малышева посоветовала россиянам не идти на КТ при первых симптомах COVID-19

Малышева посоветовала россиянам не идти на КТ при первых симптомах COVID-19

Людям не следует в обязательном порядке идти на компьютерную томографию (КТ), чтобы выявить коронавирус. Доктор и телеведущая Елена Малышева на своей странице в социальной сети Instagram раскритиковала очереди на КТ.

Результаты КТ не являются информативными, а также их нельзя использовать нигде кроме медицинского учреждения, по словам Малышевой. Она отметила, что это обследование должно проводиться для определения тактики лечения коронавирусной инфекции и его осложнений.

"Тысячи людей покупают в аптеках антибиотики, которые не лечат коронавирус. Тысячи людей пытаются сделать компьютерную томографию", — сообщила врач.

Очереди на компьютерную томографию в России являются "дикостью", заключила телеведущая.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#малышева #кт #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров