Малышева посоветовала россиянам не идти на КТ при первых симптомах COVID-19

Людям не следует в обязательном порядке идти на компьютерную томографию (КТ), чтобы выявить коронавирус. Доктор и телеведущая Елена Малышева на своей странице в социальной сети Instagram раскритиковала очереди на КТ.

Людям не следует в обязательном порядке идти на компьютерную томографию (КТ), чтобы выявить коронавирус. Доктор и телеведущая Елена Малышева на своей странице в социальной сети Instagram раскритиковала очереди на КТ.

Результаты КТ не являются информативными, а также их нельзя использовать нигде кроме медицинского учреждения, по словам Малышевой. Она отметила, что это обследование должно проводиться для определения тактики лечения коронавирусной инфекции и его осложнений.

"Тысячи людей покупают в аптеках антибиотики, которые не лечат коронавирус. Тысячи людей пытаются сделать компьютерную томографию", — сообщила врач.

Очереди на компьютерную томографию в России являются "дикостью", заключила телеведущая.