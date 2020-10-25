Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
23:07   25 Октября 2020
Политика

Режим перемирия вводится в Нагорном Карабахе с 26 октября

Режим перемирия вводится в Нагорном Карабахе с 26 октября

Армения и Азербайджан договорились о введении гуманитарного перемирия в зоне нагорнокарабахского конфликта с понедельника, 26 октября. Об этом говорится в совместном заявлении Баку, Еревана и Вашингтона.

Боевые действия на территории республики прекратятся в понедельник в 07:00 по московскому времени. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили за немедленное выполнение соглашений, которые были достигнуты в ходе переговоров в Москве.

Армения и Азербайджан 27 сентября развернули боевые действия в Нагорном Карабахе. В результате столкновений потери понесли обе стороны, пострадали мирные граждане. В Москве 9 октября Баку и Ереван договорились о перемирии, но уже через сутки в республике возобновились вооруженные действия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #перемирие #нагорный карабах

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров