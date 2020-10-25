Больше половины граждан Украины поддержали Будапештский меморандум

Практически 80 процентов украинских жителей выступили за идею использования гарантий безопасности Будапештского меморандума. Соответствующую информацию приводит экзитпол со ссылкой на итоги всенародного опроса.

Практически 80 процентов украинских жителей выступили за идею использования гарантий безопасности Будапештского меморандума. Соответствующую информацию приводит экзитпол со ссылкой на итоги всенародного опроса.

В рамках всенародного опроса украинцам задали пять вопросов. Автором этой инициативы стал президент Украины Владимир Зеленский. Больше всего поддержку от народа получили идеи о сокращении числа депутатов в Верховной раде, пожизненном наказании за коррупцию и применении гарантий безопасности Будапештского меморандума.