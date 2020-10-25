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22:59   25 Октября 2020
Политика

Больше половины граждан Украины поддержали Будапештский меморандум

Больше половины граждан Украины поддержали Будапештский меморандум

Практически 80 процентов украинских жителей выступили за идею использования гарантий безопасности Будапештского меморандума. Соответствующую информацию приводит экзитпол со ссылкой на итоги всенародного опроса.

В рамках всенародного опроса украинцам задали пять вопросов. Автором этой инициативы стал президент Украины Владимир Зеленский. Больше всего поддержку от народа получили идеи о сокращении числа депутатов в Верховной раде, пожизненном наказании за коррупцию и применении гарантий безопасности Будапештского меморандума.

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#украина #голосование #будапештский меморандум

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