Пашинян рассказал о способе урегулирования конфликта в Карабахе

Размещение российских миротворцев на территории Нагорно-Карабахской Республики могло бы помочь в урегулировании конфликта между Ереваном и Баку. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Размещение российских миротворцев на территории Нагорно-Карабахской Республики могло бы помочь в урегулировании конфликта между Ереваном и Баку. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Недавно премьер-министр Армении уже сообщал, что считает приемлемым ввод иностранных миротворцев, в том числе и из России, в зону карабахского конфликта.

Конфронтация между Арменией и Азербайджаном разгорелась в Нагорно-Карабахской Республике 27 сентября. Несмотря на заключенные договоренности о прекращении огня, обе стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в провокациях.