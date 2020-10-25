Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
22:19   25 Октября 2020
Политика

Пашинян рассказал о способе урегулирования конфликта в Карабахе

Пашинян рассказал о способе урегулирования конфликта в Карабахе

Размещение российских миротворцев на территории Нагорно-Карабахской Республики могло бы помочь в урегулировании конфликта между Ереваном и Баку. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Недавно премьер-министр Армении уже сообщал, что считает приемлемым ввод иностранных миротворцев, в том числе и из России, в зону карабахского конфликта.

Конфронтация между Арменией и Азербайджаном разгорелась в Нагорно-Карабахской Республике 27 сентября. Несмотря на заключенные договоренности о прекращении огня, обе стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в провокациях.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #азербайджан #армения #карабах #пашинян

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров