Кличко с большим отрывом от конкурентов лидирует на выборах мэра Киева

Виталий Кличко и кандидат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Попов прошли во второй тур на выборах мэра Киева. Об этом свидетельствуют данные exit poll.

Виталий Кличко и кандидат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Попов прошли во второй тур на выборах мэра Киева. Об этом свидетельствуют данные exit poll.

Оба кандидата продолжат борьбу за кресло градоначальника в следующем туре. По информации exit poll, Кличко набрал 45,93% голосов избирателей, в то время как Попов — 9,62%. Остальные участники выборов получили меньшее количество голосов.

Также стало известно, что действующий глава Харькова Геннадий Кернес одержал победу в первом туре на выборах мэра города. Он набрал 57,9% голосов избирателей, а его ближайший конкурент, кандидат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Фельдман — 12,12%.