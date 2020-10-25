21:27 25 Октября 2020Политика
Кличко с большим отрывом от конкурентов лидирует на выборах мэра Киева
Виталий Кличко и кандидат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Попов прошли во второй тур на выборах мэра Киева. Об этом свидетельствуют данные exit poll.
Виталий Кличко и кандидат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Попов прошли во второй тур на выборах мэра Киева. Об этом свидетельствуют данные exit poll.
Оба кандидата продолжат борьбу за кресло градоначальника в следующем туре. По информации exit poll, Кличко набрал 45,93% голосов избирателей, в то время как Попов — 9,62%. Остальные участники выборов получили меньшее количество голосов.
Также стало известно, что действующий глава Харькова Геннадий Кернес одержал победу в первом туре на выборах мэра города. Он набрал 57,9% голосов избирателей, а его ближайший конкурент, кандидат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Фельдман — 12,12%.