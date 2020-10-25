Выборы в местные органы власти Украины завершились

Завершилось голосование на выборах в местные органы власти Украины. Избирательные участки прекратили свою работу в 20:00 по местному времени. Результаты плебисцита станут известны 6 ноября.

Завершилось голосование на выборах в местные органы власти Украины. Избирательные участки прекратили свою работу в 20:00 по местному времени. Результаты плебисцита станут известны 6 ноября.

Жители Украины 25 октября с 08:00 по местному времени могли реализовать свое избирательное право на выборах депутатов сельских, городских, поселковых и областных регионов, а также мэров городов и поселково-сельских председателей. За правительственные места боролось рекордное число кандидатов — порядка 224 тыс. человек, сообщает ЦИК страны.