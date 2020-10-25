Градоначальник Харькова Кернес побеждает в первом этапе на выборах мэра

Действующий мэр Геннадий Адольфович Кернес уверенно побеждает в первом туре на выборах мэра Харькова с результатом более 57% голосов. Об этом свидетельствуют данные exit poll, пишет ТАСС.

Действующий мэр Геннадий Адольфович Кернес уверенно побеждает в первом туре на выборах мэра Харькова с результатом более 57% голосов. Об этом свидетельствуют данные exit poll, пишет ТАСС.

На втором месте оказался кандидат партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Фельдман. По сведениям exit poll, он набрал больше 12 процентов голосов избирателей.

Геннадий Кернес побеждал на выборах мэра два раза. В 2014 году на него было совершено покушение. Лечение дейстующий градоначальник проходил в Израиле. После этого он вернулся в Харьков.