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21:01   25 Октября 2020
Политика

Тихановская вновь заявила о забастовке в Белоруссии

Тихановская вновь заявила о забастовке в Белоруссии

Политический деятель Светлана Тихановская вновь сообщила об общенациональной забастовке в Белоруссии.

Согласно заявлению Тихановской, белорусы начнут бастовать 26 октября. До этого политический деятель объявляла "ультиматум" президенту республики Александру Лукашенко.

В воскресенье, 25 октября, провокаторы вышли на митинг в Минске. Сотрудники правоохранительных органов и ОМОН патрулировали центр города. Туда были стянуты водометы и автозаки. В определенный момент они направлялись к резиденции главы президента Белоруссии.

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#белоруссия #забастовка #тихановская

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