Тихановская вновь заявила о забастовке в Белоруссии

Политический деятель Светлана Тихановская вновь сообщила об общенациональной забастовке в Белоруссии.

Политический деятель Светлана Тихановская вновь сообщила об общенациональной забастовке в Белоруссии.

Согласно заявлению Тихановской, белорусы начнут бастовать 26 октября. До этого политический деятель объявляла "ультиматум" президенту республики Александру Лукашенко.

В воскресенье, 25 октября, провокаторы вышли на митинг в Минске. Сотрудники правоохранительных органов и ОМОН патрулировали центр города. Туда были стянуты водометы и автозаки. В определенный момент они направлялись к резиденции главы президента Белоруссии.