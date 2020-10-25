Суздальцев рассказал, чем рискует Тихановская в случае провала протестов

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потеряет остатки авторитета у протестующих, если из ее затеи с «народным ультиматумом» ничего не выйдет.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потеряет остатки авторитета у протестующих, если из ее затеи с «народным ультиматумом» Александру Лукашенко ничего не выйдет. Такое мнение выразил специалист ао Белоруссии Андрей Суздальцев интервью изданию Украина.ру

Напомним, срок «ультиматума» истекает в воскресенье, 25 октября, в 23.59 (совпадает с мск). Тихановская заявила, что, если до этого времени не будут выполнены требования оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в госмагазинах. Среди требований, в частности, отставка президента, освобождение всех политзаключенных и прекращение «насилия на улицах» со стороны силовиков по отношению к протестующим.

Эксперт пояснил, что у протестов в Белоруссии стали появляться свои неформальные лидеры, которые самостоятельно координируют массовые протеста в областных центрах и спальных районах Минска.

«Если эта затея не удастся, и это поймут активисты этих структур, то Тихановская потеряет свой последний авторитет. В Минске ждать уже никто не будет. В Белоруссии появятся новые лидеры. Да, за ними начнется охота, это опасная игра, могут даже убить, но эти новые лидеры сделают Тихановскую ненужной. В Вильнюсе это прекрасно понимают, и поэтому пытаются апеллировать к тому, что ультиматум удался», — считает Суздальцев.

Белорусские власти воспринимают ситауци. как личную угрозу для Лукашенко, и никаких действий кроме насилия к протестующим они не планируют, сетует эксперт.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. Свыше 80% голосов получил действующий лидер страны Александр Лукашенко. На втором месте оказалась Светлана Тихановская, получившая 10,12%. После объявления итогов голосования в Минске и других крупных белорусских городах спыхнули несанкционированные протестные акции. А Тихановская покинула республику, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти.

Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом страны.