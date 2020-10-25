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20:59   25 Октября 2020
Политика

Трамп заявил о планах добиться мира в Карабахе легким путем

Трамп заявил о планах добиться мира в Карабахе легким путем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что без затруднений сможет урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе. Он назвал обострившуюся ситуацию "легким случаем". Об этом сообщает ТАСС.

Политик уверен, что добьется диалога Армении и Азербайджана по вопросам прекращения военных действий. Недавно Баку заявил о готовности вести переговоры с Ереваном для выхода из кризиса.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в конце сентября. Во время переговоров в Москве Армения и Азербайджан договорились прекратить огонь, но не стали соблюдать условия.

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#трамп #азербайджан #армения #карабах

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