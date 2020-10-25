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20:58   25 Октября 2020
Армия

Канада отказала Турции в поставках авиадвигателей из-за кризиса в Карабахе

Канада отказала Турции в поставках авиадвигателей из-за кризиса в Карабахе

Компания из Канады по производству авиационных двигателей отказала Турции в поставках своей продукции из-за кризиса в Нагорном Карабахе, сообщает издание CBC.

Руководство предприятия Bombardier Recreational Products получило информацию о том, что авиадвигатели производства компании, поставляемые Анкаре, используются в конструкции ударных БПЛА, которые применяются армией Азербайджана в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, передает "Военное дело" со ссылкой на ресурс.

Полученная информация была тщательно проверена руководством Bombardier Recreational Products, после чего было принято решение, в соответствии с которым поставки авиационных двигателей Турции прекратились, подчеркнул вице-президент канадской компании.

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