Погребинский объяснил, почему выборы станут ощутимым проигрышем Зеленского

Местные выборы станут тяжелым испытанием для «Слуги народа» и лично для Владимира Зеленского, считает Михаил Погребинский.

Голосование на местных выборах началось на Украине в воскресенье, 25 октября. Избирательные участки открылись в 08:00 (09:00 мск). Украинцы изберут депутатов районных, сельских, поселковых, городских советов, территориальных громад, а также глав сел, поселков и городов.

Участки работают по всей стране, кроме неподконтрольной Киеву части Донбасса и нескольких районов, прилегающих к линии соприкосновения. Голосование закончится в 20:00 по местному времени (21:00 мск). В ЦИК уточнили, что правом голоса наделены 28 миллионов 622 тысяч избирателей.

Текущее голосование проходит на фоне значительного снижения популярности Владимира Зеленского и его партии. По данным Киевского международного института социологии (КМИС), рейтинг президента среди всех респондентов в апреле этого года составлял 27,7%, а в сентябре — уже 22,2%. Напомним, к власти Зеленский пришел, набрав во втором туре выборов 73,23% голосов.

С прошлого года серьезно упала и популярность «Слуги народа», которая заручилась по итогам парламентской кампании 2019 года поддержкой 43,16% избирателей. По информации КМИС, в апреле курс пропрезидентской партии поддерживали 18,5% участников опроса, в сентябре — 13,1%.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с RT заявил, что местные выборы станут тяжелым испытанием для «Слуги народа» и лично для президента Украины. По прогнозам эксперта, «напрямую президент эти выборы проиграет».

Кроме отрицательной динамики рейтинга, серьезной проблемой Зеленского и его партии стало отсутствие среди кандидатов на должности мэров городов популярных среди граждан политиков.

«Правящая президентская партия, по-видимому, нигде не получит самостоятельного большинства. Она будет искать партнёра и с ним договариваться, чтобы составить коалицию в местных советах. Что касается мэров, я не знаю ни одного города, в котором есть хорошие шансы у представителей «Слуги народа», — рассуждает Погребинский.

В преддверии региональных выборов глава государства совершил деловое турне по стране. Зеленский посетил Черниговскую, Ровненскую, Винницкую, Закарпатскую, Херсонскую, Одесскую, Харьковскую, Львовскую, Иваново-Франковскую и другие области.

В ходе рабочих поездок глава государства обещал запустить масштабное строительство дорог, привлечь инвестиции, создать новые рабочие места, повысить уровень жизни, а также ужесточить наказание для чиновников.

Не самой удачной предвыборной инициативой Зеленского стал общенациональный опрос, который состоялся одновременно с выборами. Пришедшие на участки отвечали на пять вопросов. В частности, глава Украины хотел знать, поддерживают ли граждане создание свободной экономической зоны в Донбассе, сокращение Рады до 300 народных депутатов и легализацию марихуаны в медицинских целях.

Не очень понятно, как Зеленский будет использовать полученные ответы на практике, заметил Погребинский. По мнению эксперта, большинство жителей Украины осознают, что запланированный так называемый «референдум» является лишь предвыборной технологией, которая направлена на повышение популярности президента и его партии.

«Это не референдум, ведь он никак законодательно не регламентирован. Президент и его команда не понимают, что совершают уголовное преступление, поскольку озвученные Зеленским вопросы так или иначе будут влиять на выбор людей. Я отношусь к этому опросу как к элементу избирательной кампании, которая игнорирует законы и Конституцию», — заключил собеседник издания.

Средняя явка на выборах на Украине составляла 17,3%, по данным на 13:00 (14:00 мск), сообщили в ЦИК. По состоянию на 17:00 (18:00 мск) полиция Украины завела 51 уголовное производство по факту нарушений в ходе голосования