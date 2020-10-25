Глава РФ рассказал о развитии сотрудничества с Австрией

Россия и Австрия могут реализовать развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Россия и Австрия могут реализовать развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Российский лидер поздравил президента Австрии Александра Ван дер Беллена и канцлера Себастьяна Курца с Национальным праздником республики. Путин уверен, что сотрудничество РФ и Австрии положительно отразится на процветании двух стран.

Также глава государства направил австрийской стороне поздравление ко Дню принятия конституционного закона о постоянном нейтралитете. Он пожелал всем гражданам Австрии счастья и процветания, а также выразил надежду на плодотворное сотрудничество двух государств.