20:35 25 Октября 2020Политика
Глава РФ рассказал о развитии сотрудничества с Австрией
Россия и Австрия могут реализовать развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.
Россия и Австрия могут реализовать развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.
Российский лидер поздравил президента Австрии Александра Ван дер Беллена и канцлера Себастьяна Курца с Национальным праздником республики. Путин уверен, что сотрудничество РФ и Австрии положительно отразится на процветании двух стран.
Также глава государства направил австрийской стороне поздравление ко Дню принятия конституционного закона о постоянном нейтралитете. Он пожелал всем гражданам Австрии счастья и процветания, а также выразил надежду на плодотворное сотрудничество двух государств.