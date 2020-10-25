ЕС посоветовал Турции прекратить конфронтацию с Францией

Глава ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на критику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в сторону французского лидера Эммануэля Макрона. Свое мнение он выразил в Twitter, передает ТАСС.

Глава ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на критику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в сторону французского лидера Эммануэля Макрона. Свое мнение он выразил в Twitter, передает ТАСС.

Он считает заявления главы Турции о необходимости лечения психических расстройств Макрона неприемлемыми.

"Заявления президента Турции в адрес президента Франции неприемлемы. Призываем Турцию прекратить эту опасную конфронтационную спираль", — заявил Боррель.

Глава ЕС по иностранным делам напомнил, что на саммите 1 октября главы государств и правительств ЕС выразили готовность перезапустить политический диалог с Турцией. Он отметил, что в этой ситуации потребуется политическая воля Анкары.