Россия раскритиковала попытки румынского посла оправдать Антонеску

Российское посольство в Молдавии раскритиковало попытки румынского посла оправдать действия фашистского диктатора Йона Антонеску, который был союзником фюрера фашисткой Германии Адольфа Гитлера. Об этом пишет ТАСС.

Российское посольство в Молдавии раскритиковало попытки румынского посла оправдать действия фашистского диктатора Йона Антонеску, который был союзником фюрера фашисткой Германии Адольфа Гитлера. Об этом пишет ТАСС.

Представители России с недоумением восприняли заявление посольства Румынии о "геройски павших 14 июля 1941 года за освобождение "Бессарабии" солдат режима Антонеску. Дипведомство России отмечает, что Нюрнбергский и Бухарестский трибунал осудили нациста, а потомки убитых никогда не забудут преступление фашистов. Также в сообщении упоминается участие румынских военнослужащих на стороне Гитлера.

В годы Второй мировой войны Германия передала оккупированную Молдавию войскам Румынии. По указанию Антонеску было убито огромное число военнопленных различных национальностей.