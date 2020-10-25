Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:26   25 Октября 2020
Политика

Россия раскритиковала попытки румынского посла оправдать Антонеску

Россия раскритиковала попытки румынского посла оправдать Антонеску

Российское посольство в Молдавии раскритиковало попытки румынского посла оправдать действия фашистского диктатора Йона Антонеску, который был союзником фюрера фашисткой Германии Адольфа Гитлера. Об этом пишет ТАСС.

Представители России с недоумением восприняли заявление посольства Румынии о "геройски павших 14 июля 1941 года за освобождение "Бессарабии" солдат режима Антонеску. Дипведомство России отмечает, что Нюрнбергский и Бухарестский трибунал осудили нациста, а потомки убитых никогда не забудут преступление фашистов. Также в сообщении упоминается участие румынских военнослужащих на стороне Гитлера.

В годы Второй мировой войны Германия передала оккупированную Молдавию войскам Румынии. По указанию Антонеску было убито огромное число военнопленных различных национальностей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #молдавия #антонеску

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров