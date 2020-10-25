Правоохранители на Украине завели 51 уголовное дело о нарушениях на выборах

Украинские правоохранители открыли 51 уголовное производство по фактам нарушений на местных выборах. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы национальной полиции страны.

Украинские правоохранители открыли 51 уголовное производство по фактам нарушений на местных выборах. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы национальной полиции страны.

Сотрудники правоохранительных органов получили более трех тысяч обращений, связанных с избирательным процессом. Полицейские составили 148 протоколов о совершении административных правонарушений и завели ряд уголовных дел.

Большинство сообщений поступило к полицейским столицы, а также Киевской и Днепропетровской областей. Обращения содержали информацию о возможных нарушениях, которые касаются незаконной агитации и подкупа избирателей.