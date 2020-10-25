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20:16   25 Октября 2020
Политика

Правоохранители на Украине завели 51 уголовное дело о нарушениях на выборах

Правоохранители на Украине завели 51 уголовное дело о нарушениях на выборах

Украинские правоохранители открыли 51 уголовное производство по фактам нарушений на местных выборах. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы национальной полиции страны.

Сотрудники правоохранительных органов получили более трех тысяч обращений, связанных с избирательным процессом. Полицейские составили 148 протоколов о совершении административных правонарушений и завели ряд уголовных дел.

Большинство сообщений поступило к полицейским столицы, а также Киевской и Днепропетровской областей. Обращения содержали информацию о возможных нарушениях, которые касаются незаконной агитации и подкупа избирателей.

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#украина #выборы #полиция

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