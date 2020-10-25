Крымский политик прокомментировал попытку Киева взыскать компенсацию с РФ

Надежды Украины на взыскание с России компенсации за "ущерб" от потери Крыма обречены на провал. Такую точку зрения выразил представитель полуострова Александр Молохов в комментарии изданию РИА Новости.

Надежды Украины на взыскание с России компенсации за "ущерб" от потери Крыма обречены на провал. Такую точку зрения выразил представитель полуострова Александр Молохов в комментарии изданию РИА Новости.

Руководитель украинской партии "Голос" Кира Рудик сообщила о подготовке законопроекта, который подразумевает подсчет суммы денежной компенсации. По ее словам, в Киеве планируют затребовать эти средства у РФ.

"В конце концов, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало", — отметил крымский политик.

Молохов напомнил, что украинские политики неоднократно делали подобные заявления. Представитель Крыма считает, что Россия не станет реагировать на очередную авантюру Киева.