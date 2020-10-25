Эрдоган продолжает продвигать тему о психическом здоровье Макрона

Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз в своем заявлении затронул тему психиатрического лечения, которое он считает необходимым французскому лидеру Эммануэлю Макрону. Об этом пишут "Известия".

Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз в своем заявлении затронул тему психиатрического лечения, которое он считает необходимым французскому лидеру Эммануэлю Макрону. Об этом пишут "Известия".

По информации издания, Эрдоган говорил об этом 25 октября и отметил, что его французский коллега сутки напролет "думает о президенте Турции". На фоне этого Макрону не помешало бы обследование психиатрического характера.

Аналогичное заявление Эрдоган сделал днем ранее. После этого власти Франции вызвали своего посла в Турции на родину, чтобы провести консультации. От Евросоюза Анкара получила предупреждение, что может оказаться в изоляции.