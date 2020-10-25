Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:47   25 Октября 2020
Политика

Эрдоган продолжает продвигать тему о психическом здоровье Макрона

Эрдоган продолжает продвигать тему о психическом здоровье Макрона

Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз в своем заявлении затронул тему психиатрического лечения, которое он считает необходимым французскому лидеру Эммануэлю Макрону. Об этом пишут "Известия".

По информации издания, Эрдоган говорил об этом 25 октября и отметил, что его французский коллега сутки напролет "думает о президенте Турции". На фоне этого Макрону не помешало бы обследование психиатрического характера.

Аналогичное заявление Эрдоган сделал днем ранее. После этого власти Франции вызвали своего посла в Турции на родину, чтобы провести консультации. От Евросоюза Анкара получила предупреждение, что может оказаться в изоляции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#франция #турция #эрдоган #макрон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров