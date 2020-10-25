Премьер Сербии представила состав нового кабинета министров

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич представила состав нового правительства. Об этом пишет ТАСС.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич представила состав нового правительства. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, в новом составе правительства 11 министров-женщин. МИД Сербии возглавит Никола Селакович, министром внутренних дел станет Александар Вулин, а главой минобороны — Небойша Стефанович.

Представление членов нового кабмина состоялось во время совместного обращения к народу Аны Брнабич и президента Сербии Александара Вучича.

Также организованы три ведомства, которых не было ранее: министерство прав человека, прав меньшинств, равенства полов и общественного диалога, министерство заботы о семье и демографии, а также министерство заботы о селе.