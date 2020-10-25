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19:37   25 Октября 2020
Происшествия

Поврежденный взрывом танкер "Генерал Ази Асланов" переместят в док

Поврежденный взрывом танкер "Генерал Ази Асланов" переместят в док

Специалисты планируют провести буксировку танкера "Генерал Ази Асланов", который пострадал от взрыва. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

На поверхности воды танкер удерживается силами буксира "Меркурий". Поисковые команды прочесывают окрестности в поисках трех членов экипажа, которые так и не были обнаружены после инцидента в субботу. Моряки все еще остаются без вести пропавшими. На месте происшествия работают суда Росморречфлота, а также спасательные отряды МЧС России.

При помощи специализированных устройств планируется отрезать крупный металлический лист длиной в восемь метров. После детонации его выгнуло наружу, и сейчас металлическая часть мешает транспортировке танкера в район дока. "Генерал Ази Асланов" находится на якорной стоянке, его нынешний владелец проводит процедуру банкротства.

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#танкер #азовское море #док #Генерал Ази Асланов

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