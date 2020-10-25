Жителям Великобритании начали продавать поддельные тесты на коронавирус

Британцы стали покупать поддельные тесты на коронавирус с отрицательными результатами по цене от 50 до 150 фунтов стерлингов. Об этом говорится в публикации газеты The Sun.

Британцы стали покупать поддельные тесты на коронавирус с отрицательными результатами по цене от 50 до 150 фунтов стерлингов. Об этом говорится в публикации газеты The Sun.

Большая часть британских авиакомпаний требует справку об отсутствии COVID-19 при перелете за границу. Бесплатный тест проводят отдельные категории сотрудников, поэтому гражданам приходится делать его в лаборатории. Там цена анализа достигает 150 фунтов стерлингов. Один пассажир при путешествии в Пакистан одолжил отрицательный тест на коронавирус у своего друга.

Предприимчивые британцы берут за справку об отсутствии COVID-19 по 150 фунтов в английском городе Бредфорд. В Блэкберне приобрести подделку можно за 50 фунтов стерлингов. Подобные услуги предлагаются также в турфирмах. Оператор одного агентства посоветовал купить фальшивый тест за 50 фунтов в случае положительного результата анализа.