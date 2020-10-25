Вашингтон ввел так много санкций против России и Ирана, что у него почти не осталось возможностей для новых рестрикций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Вашингтон ввел так много санкций против России и Ирана, что у него почти не осталось возможностей для новых рестрикций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Ранее советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен заявил, что в РФ почти не осталось того, на что можно наложить санкции. Он отметил, что США подвергли санкциям 300 организаций и олигархов в России.