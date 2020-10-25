Вассерман объяснил, при каком сценарии белорусы разорят самих себя

«Народный ультиматум», который выдвинула Александру Лукашенко бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, грозит для страны экономическими последствиями, считает Анатолий Вассерман.

«Народный ультиматум», который выдвинула Александру Лукашенко бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, грозит для страны прежде всего не политическими, а экономическими последствиями. Об этом пишет публицист и политический консультант Анатолий Вассерман в своей колонке на сайте РЕН-ТВ.

Срок «ультиматума» истекает в воскресенье, 25 октября, в 23.59 (совпадает с мск). Тихановская заявила, что, если до этого времени не будут выполнены требования оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди требований, в частности, отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение «насилия на улицах» со стороны силовиков по отношению к протестующим.

Тихановская хочет, чтобы после окончания срока действия «ультиматума» противники действующей власти закрыли свои вклады в банках страны, перестану ли делать покупки в государственных магазинах, а свою работу могут прекратить предприятия и даже Ж/Д, пишет Вассерман.

Впрочем, как отмечает публицист, только протеста железнодорожников достаточно, чтобы парализовать экономическую жизнь государства. Кроме того, Белоруссия рискует лишиться ряда хозяйственных связей с Россией и Европейским союзом. Вместо белорусских производителей на рынок придут европейские конкуренты, предостерегает эксперт.

«Если белорусы последуют западному совету, они разорят самих себя на много лет вперед. Громадное большинство граждан республики понимает это. Пилипчук [девичья фамилия Тихановской — прим.ред] так часто уверяет, что народ уже бастует, что понятно: на самом деле предприятия имитируют забастовки, чтобы соучастники беспорядков не пытались к ним вламываться, но работают нормально. Поэтому владельцы Пилипчук надеются на силу», — пишет Вассерман.

В беспорядках, которые могут начаться уже с понедельника, будут участвовать не только граждане Белоруссии, «прошедшие спецподготовку в лагерях террористов на территории Украины», но и сами украинцы, в том числе и с опытом Майдана, убежден публицист.

Ранее в МВД Белоруссии заявили, что в связи с тем, что протесты в стране стали радикализироваться, правоохранители и военнослужащие в случае необходимости будут применять против протестующих боевое оружие и специальные средства. Об этом сообщили первый замглавы ведомства Геннадий Казакевич.

Первый замглавы ведомства Геннадий Казакевич заявил, что протестные акции стали крайне радикальными. Источник: https://belradio.net/showbis/netflix-gotovit-proekt-o-belorusskix-protestax

«Это гуманно по отношению к большинству», — резюмировал Вассерман.

В Белоруссии третий месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80% голосов. Первые акции жестко разгонялись. Органы возбудили уголовное дело о попытке захвата власти в связи с созданием Координационного совета оппозиции.