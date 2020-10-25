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19:07   25 Октября 2020
Политика

Порошенко обвинил Зеленского в фальсификации из-за всеукраинского опроса

Порошенко обвинил Зеленского в фальсификации из-за всеукраинского опроса

Опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, является самой большой фальсификацией за всю историю Украины. Такое заявление сделал бывший украинский лидер Петр Порошенко.

Экс-президент Украины считает, что Зеленский проводит незаконную предвыборную агитацию для себя и своей партии. Об этом рассказывается в материале "Известий".

"Я надеялся, что Зеленский одумается и эту свою избирательную агитацию, которая отбрасывает нас от Европы, отменит", – заявил Порошенко.

Он поблагодарил своих сторонников, которые игнорируют опрос, проводимый президентом страны. По мнению экс-президента, это ни к чему хорошему не приведет.

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#порошенко #украина #зеленский

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