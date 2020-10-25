Порошенко обвинил Зеленского в фальсификации из-за всеукраинского опроса

Опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, является самой большой фальсификацией за всю историю Украины. Такое заявление сделал бывший украинский лидер Петр Порошенко.

Опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, является самой большой фальсификацией за всю историю Украины. Такое заявление сделал бывший украинский лидер Петр Порошенко.

Экс-президент Украины считает, что Зеленский проводит незаконную предвыборную агитацию для себя и своей партии. Об этом рассказывается в материале "Известий".

"Я надеялся, что Зеленский одумается и эту свою избирательную агитацию, которая отбрасывает нас от Европы, отменит", – заявил Порошенко.

Он поблагодарил своих сторонников, которые игнорируют опрос, проводимый президентом страны. По мнению экс-президента, это ни к чему хорошему не приведет.