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19:05   25 Октября 2020
Политика

МВД Белоруссии подтвердило нападения на полицию со стороны протестующих

МВД Белоруссии подтвердило нападения на полицию со стороны протестующих

Представители белорусских правоохранительных органов сообщили о нападениях митингующих на сотрудников. В столице Белоруссии проводятся массовые задержания радикально настроенных активистов.

Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства против участников несанкционированных акций протеста. Проводятся массовые задержания. Об этом сообщается в материале РИА Новости.

Протесты в Белоруссии начались после проведения выборов президента страны. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко опередил своих конкурентов, набрав более 80% голосов. Народные волнения продолжаются с 9 августа.

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#минск #белоруссия #протесты

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