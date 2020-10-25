МВД Белоруссии подтвердило нападения на полицию со стороны протестующих

Представители белорусских правоохранительных органов сообщили о нападениях митингующих на сотрудников. В столице Белоруссии проводятся массовые задержания радикально настроенных активистов.

Представители белорусских правоохранительных органов сообщили о нападениях митингующих на сотрудников. В столице Белоруссии проводятся массовые задержания радикально настроенных активистов.

Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства против участников несанкционированных акций протеста. Проводятся массовые задержания. Об этом сообщается в материале РИА Новости.

Протесты в Белоруссии начались после проведения выборов президента страны. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко опередил своих конкурентов, набрав более 80% голосов. Народные волнения продолжаются с 9 августа.