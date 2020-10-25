Военнослужащие Тихоокеанского флота РФ отправятся в дальний морской поход

Российские моряки готовятся к отбытию в длительный дальний поход, передает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Российские моряки готовятся к отбытию в длительный дальний поход, передает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Дальний поход ожидает экипажи ряда боевых кораблей Тихоокеанского флота РФ, в том числе и флагманского крейсера "Варяг", пишет агентство. Согласно предоставленной информации, российские корабли посетят зарубежные страны за время похода. Также моряки примут участие в военных маневрах.

"В период плавания корабли посетят ряд иностранных портов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проведут частные учения и тренировки, экипажи отработают совместные действия с авиагруппой при выполнении полётов", — гласит сообщение военного ведомства.

Кроме крейсера "Варяг", поход пройдет при участии противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга", сообщили в Минобороны.