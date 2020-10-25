Милиция Минска подтвердила применение спецсредств для разгона протестующих

Силовики в столице Белоруссии применили специальные средства, чтобы "пресечь противоправные действия протестующих".

Силовики в столице Белоруссии применили специальные средства, чтобы "пресечь противоправные действия протестующих".

МВД Белоруссии сообщило, что милиция в Минске применила специальные средства, чтобы сдержать демонстрантов и не дать протестующим совершить противоправные действия.

Также там рассказали, что уже несколько десятков человек были задержаны в рамках административного процесса. Некоторое время назад очевидцы уже сообщали, что в Лиде сотрудниками силовых структур в отношении горожан был применен слезоточивый газ во время акции протеста. Также, по словам свидетелей, к месту проведения митингов постоянно приезжают машины скорой помощи.