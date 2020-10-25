Помощник Трампа озвучил позицию США по Нагорному Карабаху

Вашингтон подталкивает Азербайджан к принятию предложения о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом заявил помощник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен в ходе интервью телеканалу CBS.

Вашингтон подталкивает Азербайджан к принятию предложения о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом заявил помощник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен в ходе интервью телеканалу CBS.

О'Брайен сообщил, что власти США пытаются достичь разрешения кризиса в отношениях Баку и Еревана. Помощник главы американского государства напомнил, что Армения уже приняла предложение об остановке боевых действий.

"Мы подталкиваем их (власти Азербайджана. — Прим. ред.) к этому", — сказал О'Брайен.

Боевые действия в зоне Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Армения и Азербайджан оспаривают территориальную принадлежность региона с 1988 года.