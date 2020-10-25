Россияне раздали 800 продуктовых наборов нуждающимся семьям в Сирии

Сирийцы, нуждающиеся в помощи, получили продуктовые наборы и предметы первой необходимости. Акцию проводили сотрудники Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), передает Федеральное агентство новостей.

Сирийцы, нуждающиеся в помощи, получили продуктовые наборы и предметы первой необходимости. Акцию проводили сотрудники Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), передает Федеральное агентство новостей.

Гуманитарная акция проводилась совместно с сотрудниками фонда имени Ахмата Кадырова. Около 800 семей из населенных пунктов Кадсая и Барзе получили продукты. Инвалидам также были вручены костыли. Поселения, в которых провели раздачу, находятся в пригороде столицы Дамаска. Мероприятие проводилось с учетом противоэпидемиологических норм. Сотрудники ЦПВС организовали специальную очередь, и ввели повышенные меры безопасности.

Местные жители выразили благодарность россиянам. Пригородная территория Дамаска была освобождена Сирийской Арабской Армией от боевиков в 2018 году. После этого началось восстановление разрушенных зданий и дорог, также проводятся гуманитарные раздачи продуктов и вещей.