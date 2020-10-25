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18:02   25 Октября 2020
Политика

СМИ США пугают избирателей "российским вмешательством"

СМИ США пугают избирателей "российским вмешательством"

Издание Bloomberg продолжает выпускать фейковые статьи о якобы российском вмешательстве в президентские выборы США. Однако подобная статья абсурдна, пишет "Слово и Дело" со ссылкой на американиста Григория Ярыгина.

Несмотря на то, что расследование спецпрокурора Мюллера по делу выборов 2016 года так ничего и не дало, американское издание до сих пор ссылается на те события. В издании прямо утверждают, что влияние Москвы якобы было доказано. Однако в ходе изучения материалов связь Дональда Трампа с хоть каким-либо "российским следом" не получила подтверждения.

"Думаю, идея "российского вмешательства" изживает себя, однако она жива, она существует", — подчеркнул Ярыгин.

Он заметил, что подобные статьи действительно являются пропагандой. Она направлена на зарождение сомнений у американских избирателей.

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