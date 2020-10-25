Белорусские активисты движутся к Дворцу независимости в Минске

Демонстранты направились в сторону Дворца независимости в Минске, где находится резиденция главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом говорится в материале издания РИА Новости.

Демонстранты направились в сторону Дворца независимости в Минске, где находится резиденция главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом говорится в материале издания РИА Новости.

Срок "ультиматума" бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской истекает 25 октября. Противники действующего руководства республики запланировали провести в столице "марш народного ультиматума". Правоохранители напомнили об уголовной ответственности, которая предусмотрена за участие и организацию несанкционированных акций.

Тихановская 13 октября потребовала отставки Лукашенко и освобождения политзаключенных. Она пригрозила национальной забастовкой предприятий республики, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.