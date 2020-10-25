17:49 25 Октября 2020Политика
Белорусские активисты движутся к Дворцу независимости в Минске
Демонстранты направились в сторону Дворца независимости в Минске, где находится резиденция главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом говорится в материале издания РИА Новости.
Демонстранты направились в сторону Дворца независимости в Минске, где находится резиденция главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом говорится в материале издания РИА Новости.
Срок "ультиматума" бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской истекает 25 октября. Противники действующего руководства республики запланировали провести в столице "марш народного ультиматума". Правоохранители напомнили об уголовной ответственности, которая предусмотрена за участие и организацию несанкционированных акций.
Тихановская 13 октября потребовала отставки Лукашенко и освобождения политзаключенных. Она пригрозила национальной забастовкой предприятий республики, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.