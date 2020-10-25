Премьер Болгарии Борисов заразился COVID-19

Новый тип коронавирусной инфекции выявлен у премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.

Новый тип коронавирусной инфекции выявлен у премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.

Болгарский премьер-министр Бойко Борисов 25 октября сообщил в социальной сети Facebook, что заразился COVID-19 и в настоящее время лечится дома. Он проинформировал о прохождении двух PCR-тестов, результаты которых оказались положительными.

До этого о заражении COVID-19 рассказал заместитель министра регионального развития Болгарии Николай Нанков. Он контактировал с Бойко Борисовым.