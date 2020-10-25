Выборы на Украине: стремянки вместо кабинок, продажа голосов в соцсетях

Рассказываем о самых курьезных и неординарных случаях, произошедших на местных выборах на Украине.

Местные выборы состоялись на Украине в воскресенье, 25 октября. Украинцы избрали депутатов районных, сельских, поселковых, городских советов, территориальных громад (общин — с укр.), а также глав сел, поселков и городов. В целом, голосование прошло со значительными нарушениями, о чем говорят местные политики и общественники. «Политика Сегодня» собрала самые курьезные и неординарные случаи, произошедшие на выборах.

Липовый участок

В селе Сосновка Сумской области работал фейковый избирательный участок. Неизвестные открыли его в помещении дома культуры и раздавали избирателям напечатанные «собственными силами» бюллетени. Действовал лже-участок под номером реальной УИК и назывался «дополнительным».

Как сообщила председатель правления гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская, явка на подставном участке оказалась даже выше, чем на легальном. Отмечается, что там играла музыка, а также стояли люди, приглашающие на голосование.

Какой-то абсолютно невероятный сюрр дня выборов - в селе Сосновка Сумской области был создан и начал работу незаконный избирательный участок (❗), в результате чего была сбита явка на реальном участке. Сообщает "Опора". https://t.co/8JOWDMUbXY pic.twitter.com/wVzYmCDCb3 — Klymenko Time (@KlymenkoTime) October 25, 2020

«На настоящий [участок — прим. ред.] очень низкая явка, ведь он в глубине села находится и в нем ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти», — написала Айвазовская на странице в Facebook.

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко на брифинге заявил, что пока ничего об этом не знает.

Выходка Femen перед Зеленским

Не обошлось на выборах и без очередной акции скандального движения Femen. Активистка обнажилась перед президентом Украины Владимиром Зеленским, когда он вместе с супругой шел на избирательный участок. Девушка выбежала из толпы, засвистела в свисток и задрала юбку, под которой не оказалось нижнего белья. На изнанке была вышита надпись «Zexist».

Через несколько секунд к ней подбежали охранники и вытолкали за ограждение. Сам Зеленский, обернувшись на активистку, никак не отреагировал и зашел в избирательный участок. Инцидент попал на видео.

Как пояснили изданию «Страна.ua» в Femen, девушка является участницей движения и этой акцией хотела наказать Зеленского за сексистские высказывания. Позже в полиции Киева сообщили, что активистку задержали и составили административный протокол за хулиганство.

Импровизированные кабинки

В Житомире не хватило кабинок для голосования, и членам комиссий пришлось «креативить». Минимум на пяти участках украинцы увидели кабинки, сделанные из подручных средств: тряпок, ширмы для кукольного театра, ковров, стремянки и даже спортивного инвентаря.

По данным украинских СМИ, местные подрядчики не обеспечили избирательные участки кабинками, поэтому члены комиссии сделали их из того, что было под рукой. На некоторых участках решили не заморачиваться и обойтись без них.

Как сообщает гражданская сеть «ОПОРА», людям приходилось голосовать прямо на подоконнике.

Подкуп избирателей

С самого утра в Telegram-канале «Подработка Киев» начали появляться объявления о покупке и продаже голосов избирателей. Об этом рассказал на брифинге глава Нацполиции Игорь Клименко. Киевляне готовы были продать свой голос за 1000 гривен (35 долларов). Были и те, кто предлагал сразу несколько голосов.

Каналов, где предлагают покупку или продажу голосов, очень много. Цена варьируется в зависимости от региона. На момент публикации, на «Подработку Киев» было подписано 8 500 человек. Клименко заверил, что канал «взят под контроль».

Другую сеть подкупа избирателей полиция разоблачила в городе Ирпень Киевской области. Ее и вовсе организовал командир одного из факультетов университета Государственной фискальной службы Украины. Как сообщили в пресс-службе украинской МВД, он приказал курсантам прийти в один из участков Ирпеня и проголосовать за определенных кандидатов. За один голос курсантам предлагали более полутора тысяч гривен.

Похожий инцидент произошел в Одесской области. Мужчина пообещал избирателям по 400 гривен за голос, сообщили в полиции. Правоохранители обнаружили три автобуса с 52 пассажирами, которые должны были ехать в Белгород-Днестровский для голосования.

На подкуп избирателей также пожаловались в Краматорске Донецкой области. В отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице возле участка женщина предлагает деньги за голоса. Как оказалось, расценки все те же — тысяча гривен. Подозреваемую уже задержали. Об аналогичном инциденте сообщили в полицию и с другого участка.

Голосование по «заграннику»

В день выборов отличился мэр Львова Андрей Садовой, который уже 14 лет руководит городом и баллотируется вновь. Градоначальник не смог проголосовать, потому что предъявил на избирательном участке заграничный паспорт. Он пояснил, что взял этот документ, поскольку не смог найти дома внутренний паспорт.

Однако в избиркоме Садовому напомнили, что голосовать можно только с украинским паспортом, и отказались выдать бюллетень.

«Сейчас вернусь домой, буду искать <...> Не знаю, где мы его дели», — цитирует мэра радио Sputnik.

Кроме того, Садовой проигнорировал предостережение не приводить на участки детей из-за ситуации с коронавирусом. Он взял с собой младшего сына, объяснив, что его не с кем оставить дома.

Реакция на опросник Зеленского

Параллельно с голосованием по инициативе президента страны Владимира Зеленского проводился и так называемый «всеукраинский опрос», где гражданам страны предложили ответить на пять вопросов. В частности, глава Украины хочет знать, поддерживают ли граждане создание свободной экономической зоны в Донбассе и легализацию марихуаны в медицинских целях.

Большинство жителей страны восприняла опрос Зеленского негативно. В социальных сетях даже запустили флешмоб:

К слову, опрос жестко раскритиковал бывший президент Украины Петр Порошенко. Политик назвал его «самой большой фальсификацией избирательного процесса за всю историю Украины».

«Я надеялся, что Зеленский одумается и эту свою избирательную агитацию, которая отбрасывает нас от Европы, отменит», — сказал Порошенко.

Экс-глава государства также заявил, что сначала это называлось референдумом, затем опросом, потом социологией.

«А потом назвали тем, чем оно есть на самом деле — незаконной предвыборной агитацией Зеленского и его "слуг"», — добавил он.

Средняя явка на выборах на Украине к 16 часам по местному времени составила 27%, сообщили в «ОПОРЕ». Участки работали по всей стране, кроме неподконтрольной Киеву части Донбасса и нескольких районов, прилегающих к линии соприкосновения.

По состоянию на 17:00 (18:00 мск) полиция Украины завела 51 уголовное производство по факту нарушений в ходе голосования.